"Коли я влітку повернувся в Реал, то хотів відразу шукати новий клуб, але Зідан розраховував залишити мене. Я поговорив з ним і пояснив, що хочу мати більше ігрового часу.

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Гадаю, клуб слухав Зідана, тому вони планували відпустити Йовіча. Все дуже затягнулося, але в кінці вікна я зателефонував Зідану і знову попросив мене відпустити. Зрештою, так і сталося – я опинився в Ромі, де матиму більше можливостей проявити себе", – наводить слова Майораля AS.

Нагадаємо, Реал віддав форварда Ромі у дворічну оренду з правом викупу. Натомість Йовіч залишився у складі "вершкових" попри жахливий дебютний сезон на Сантьяго Бернабеу.

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