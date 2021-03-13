"Рамос – особливий гравець. У нього є бажання, він хоче продовжувати грати. Звичайно, він може грати до 40 років, якщо буде почуватись добре, як зараз. Добре, що він відчуває, що йому це під силу, але будемо дивитися рік за роком. Футболіст сам вирішує, коли закінчувати. Для цього немає віку.

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Я не знаю, що буде з продовженням його контракту. Як тренер я хочу, щоб він залишився тут, тому що він важливий гравець для нас. Я хочу, щоб він залишився і продовжував грати", – цитує Зідана офіційний сайт "вершкових".

До слова, майбутнє Серхіо в Реалі поки залишається під питанням, адже сторони ще не дійшли згоди у питанні нового контракту (чинний завершується влітку). У поточному сезоні Рамос провів у футболці Королівського клубу 18 матчів, забив 3 голи та раз асистував.

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