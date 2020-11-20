"Ми завжди хочемо, щоб Рамос був з нами таким, яким він є, і з тим, що він передає команді. Я сподіваюся, що контрактна ситуація з Серхіо буде швидко вирішена для загального блага. Він наш лідер, і він це демонструє. Тут не йдеться про збірну, він повинен продовжувати, скільки хоче.

Реал ризикує втратити Рамоса на матч із Шахтарем у Лізі чемпіонів

Травми Рамоса і Варана? Це найгірше, що може трапитися з тренером клубу. Я бачив це і дуже хвилювався. Здоров'я гравців – це найголовніше, тому я завжди за цим уважно стежу, і саме сьогодні я хочу про це сказати. Я знаю, що є люди, які складають календарі і беруть до уваги багато речей, але в підсумку гравці втомлюються, і, якщо вони не відпочивають, вони не можуть добре виступати", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, у Серхіо Рамоса була діагностована травма двоголового м'яза стегна правої ноги, гравець отримав ушкодження в матчі 6-го туру Ліги націй УЄФА з Німеччиною (6:0). Рафаель Варан травмувався під час зустрічі Франції та Швеції (4:2).

Іспанія забила 6 голів у ворота Німеччини, але Ла Ліга перетворилась у сумний катеначчо