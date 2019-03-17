Зідан хоче бачити Де Хеа в Реалі

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа може продовжити кар'єру в Мадриді.

Новий-старий наставник "галактікос" Зінедін Зідан знову роздумує над придбанням у Реал якісного воротаря, повідомляє Mirror.

Кандидатура Давіда Де Хеа є пріоритетною для французького фахівця, який є давнім прихильником таланту іспанського воротаря, та хоче знову спробувати запросити його на Сантьяго Бернабеу.

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За інформацією видання, президент Реала Флорентіно Перес готує для Зідана чималеньку суму на літні трансфери. Очікується, що Реал запропонує Манчестер Юнайтед 80 млн євро (75 млн фунтів) за Де Хеа. У Мадриді вважають, що така пропозиція зможе спокусити керівництво "червоних дияволів".

До слова, Тібо Куртуа, який влітку перейшов у Реал із Челсі, не надто вразив Зідана і у вчорашньому матчі проти Сельти рамку воріт "галактікос" захищав Кейлор Навас.

Контракт 28-річного голкіпера з МЮ чинний до літа наступного року. Іспанець поки не поспішає підписувати нову угоду з англійським клубом. Манкуніанці хочуть втримати у команді гравця та пропонують йому 350 тисяч фунтів на тиждень.

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