Зідан: Гвардіола довів, що він – найкращий

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан поспілкувався із пресою напередодні першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті.

"У футболі головне – результат. Команда практично не змінилась за останні кілька тижнів. Ми добре грали з Леванте, тільки не змогли доставити м'яч у сітку. Матч із Сіті дає нам шанс заявити про себе. Немає часу жаліти себе. Результати прийдуть.

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Ми повинні зосередитися на тому, що в нас добре виходить, а не на одному чи двох поганих результатів. Це Реал проти Манчестер Сіті, а не Зідан проти Гвардіоли. Люди хочуть побачити футбольний матч між Мадридом і Сіті. Це приваблива гра. Ми розуміємо, що це особливий тиждень. Футболісти палають бажанням грати в таких матчах.

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Чи є Гвардіола найкращим тренером у світі? Він довів це в Барселоні, Баварії і Манчестер Сіті. Топ-тренерів багато, але мені здається, що він – найкращий. У Сіті багато сильних сторін, зокрема, володіння. Та насправді важливе ще й те, що будемо робити ми. Ось що нас цікавить найбільше", – цитує француза офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться у середу, 26 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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