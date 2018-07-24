Зідан, Гвардіола, Дешам і ще 8 номінантів на звання найкращого тренера року від ФІФА

ФІФА оголосила шорт-лист з 11 тренерів, які претендують на престижну нагороду за підсумками року.
На офіційному сайті ФІФА опублікований список з 11 тренерів, які претендують на звання найкращого наставника року. 6 з них досягли висот з клубами, а 5 інших – біля керма національних збірних.
Номінанти
Массіміліано Аллегрі – Ювентус
Станіслав Черчесов – збірна Росії
Златко Даліч – збірна Хорватії
Дідьє Дешам – збірна Франції
Хосеп Гвардіола – Манчестер Сіті
Юрген Клопп – Ліверпуль
Роберто Мартінес – збірна Бельгії
Дієго Сімеоне – Атлетіко
Гарет Саутгейт – збірна Англії
Ернесто Вальверде – Барселона
Зінедін Зідан – Реал
До уваги бралися успіхи наставників з 3 липня 2017 року по 15 липня 2018 року. Імена претендентів обирала рада легенд ФІФА.
Одним з головних фаворитів є Зінедін Зідан, який отримав це звання у минулому році, а в травні втретє поспіль виграв з Реалом Лігу чемпіонів. Має хороші шанси на перемогу і Дідьє Дешам – чемпіон світу-2018 на чолі збірної Франції.
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