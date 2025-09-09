Зінедін Зідан хоче замінити Дідьє Дешама на чолі збірної Франції після ЧС-2026. Як інформує L'Équipe, Зізу стежить за Лігою 1, переглядає європейські матчі і не тільки. При цьому тренер робить багато нотаток і, як стверджується, вже має ідеї щодо майбутньої гри збірної Франції.

Нагадаємо, що ЧС-2026 стане останнім для Дешама на чолі "Ле бльо". Тренер особисто оголосив про це в січні цього року.

Дешам очолив збірну Франції в 2012 році. Разом з командою він виграв чемпіонат світу і Лігу націй, був віце-чемпіоном світу та Європи.

Зідан очолював першу команду Реала в 2016-2018 і 2019-2021 роках. З червня 2021-го він не працював тренером.

