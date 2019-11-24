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Зідан: Фанати Реала мають право освистувати Бейла

11:25 278 Читать на русском
Зідан: Фанати Реала мають право освистувати Бейла
Гарет Бейл та Зінедін Зідан / Фото AS

Головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив поведінку вболівальників щодо хавбека Гарета Бейла у матчі 14-го туру Прімери проти Реал Сосьєдада (3:1).

37’ Карім Бензема
48’ Федеріко Вальверде
74’ Лука Модріч
 
Вілліан Хосе 2’
2’ Вілліан Хосе
37’ Карім Бензема
48’ Федеріко Вальверде
74’ Лука Модріч

"Сподіваюся, його не будуть освистувати до кінця сезону. Ми хочемо, щоб уболівальники були з нами від початку і до кінця. Але ми не можемо це контролювати. У фанатів є право на подібні речі. Хоча я б попросив їх підтримувати всіх гравців.

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Я задоволений грою і результатом. Бейл добре увійшов у гру. Не можу сказати, чи справедливо його освистали. Кожен нехай сам оцінює ситуацію як хоче.

Я не говорив з Бейлом про цю ситуацію, я лише привітав його з виходом на Євро-2020. Йому потрібно продовжувати працювати на полі. Зараз навколо нього багато шуму, але він хоче бути в команді", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, в таборі збірної Уельсу Бейл сфотографувався з прапором своєї країни, на якому був підпис: "Уельс, гольф, Мадрид... В такому порядку", що було сприйняте фанатами "вершкових", як неповага до клубу.

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