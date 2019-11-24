Зідан: Фанати Реала мають право освистувати Бейла

Головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив поведінку вболівальників щодо хавбека Гарета Бейла у матчі 14-го туру Прімери проти Реал Сосьєдада (3:1).

"Сподіваюся, його не будуть освистувати до кінця сезону. Ми хочемо, щоб уболівальники були з нами від початку і до кінця. Але ми не можемо це контролювати. У фанатів є право на подібні речі. Хоча я б попросив їх підтримувати всіх гравців.

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Я задоволений грою і результатом. Бейл добре увійшов у гру. Не можу сказати, чи справедливо його освистали. Кожен нехай сам оцінює ситуацію як хоче.

Я не говорив з Бейлом про цю ситуацію, я лише привітав його з виходом на Євро-2020. Йому потрібно продовжувати працювати на полі. Зараз навколо нього багато шуму, але він хоче бути в команді", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, в таборі збірної Уельсу Бейл сфотографувався з прапором своєї країни, на якому був підпис: "Уельс, гольф, Мадрид... В такому порядку", що було сприйняте фанатами "вершкових", як неповага до клубу.

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