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Зідан: Для Бейла нічого не змінилось, попри сильний матч проти Арсенала

09:26 612 Читать на русском
Зідан: Для Бейла нічого не змінилось, попри сильний матч проти Арсенала
Зінедін Зідан / фото Реал Мадрид

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував перемогу в серії пенальті над Арсеналом в рамках Міжнародного кубку чемпіонів.

Товариські матчі
Реал Мадрид
2
2 : 2
2
Арсенал
02:00 24:07:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
 

"Бейл провів чудовий матч і я радий за нього так само, як і за інших гравців. Гарет залишається з нами і продовжує працювати.

Реал – Арсенал – 2:2 – відеоогляд матчу та серії пенальті

Але я не знаю, що трапиться далі. Бейл хотів зіграти і в цей день він допоміг нам. Але ситуація не змінилась, Гарет покине команду", – цитує Зідана Goal.com.

Нагадаємо, Реал у меншості відігрався в матчі проти Арсенала (2:2) і переміг в серії пенальті.

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Теги
Світ Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Арсенал
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