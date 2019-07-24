Зідан: Для Бейла нічого не змінилось, попри сильний матч проти Арсенала

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував перемогу в серії пенальті над Арсеналом в рамках Міжнародного кубку чемпіонів.

"Бейл провів чудовий матч і я радий за нього так само, як і за інших гравців. Гарет залишається з нами і продовжує працювати.

Реал – Арсенал – 2:2 – відеоогляд матчу та серії пенальті

Але я не знаю, що трапиться далі. Бейл хотів зіграти і в цей день він допоміг нам. Але ситуація не змінилась, Гарет покине команду", – цитує Зідана Goal.com.

Нагадаємо, Реал у меншості відігрався в матчі проти Арсенала (2:2) і переміг в серії пенальті.

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