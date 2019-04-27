Зідан: Чутки про мою владу в питаннях трансферів – неправда, я не головний навіть у власному домі

Головний тренер Реала Зінедін Зідан запевнив, що рішення щодо майбутніх трансферів мадридців приймаються колективно.

"Чутки про мою владу в питаннях трансферів – це неправда. Я не є головним навіть у себе вдома! Подібні рішення будуть прийматися спільно.

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Наше завдання – посилити атакувальну лінію. Подивимося, що вдасться зробити", – передає слова Зідана Goal.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що французький фахівець після повернення у Реал отримав повну свободу дій щодо трансферів "галактікос".

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