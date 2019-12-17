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Зідан: Барселона має Мессі, але Реал володіє своєю зброєю

13:25 759 Читать на русском
Зідан: Барселона має Мессі, але Реал володіє своєю зброєю
Лука Йовіч та Зінедін Зідан / Фото ФК Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан заявив, що Реал має свої аргументи, щоб протиставити Барселоні перед очною дуеллю.

 

"Ми добре граємо протягом декількох матчів. Ми задоволені тим, як йдуть справи. Нам сказали, що ми повинні виходити разом з Барселоною з готелю, тому ми вийдемо разом. Нам не потрібно нічого пояснювати, важливо те, що ми зіграємо.

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Я не думаю про можливе скасування матчу. Ми повинні зосередити нашу енергію на полі і вірити, що матч відбудеться. Це єдиний спосіб добре підготуватися до гри. Я пам'ятаю, як грав в Класіко – це матч, яким ви живете.

Ми знаємо, з чим зіткнемося. У них є Мессі, але у нас є власна зброя", – цитує Зідана AS.

Нагадаємо, матч 10-го туру Ла Ліги Барселона – Реал відбудеться 18 грудня, початок о 21:00.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона Барселона Барселона - Реал Мадрид Класіко Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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