Зідан або Моурінью можуть стати тренером Роналду – Кріштіану "звільнив" вже 7 наставників за 4 роки
Керівництво Аль-Насра визначилося з кандидатами на заміну Руді Гарсії. На чолі команди хочуть бачити зіркового тренера.
Саудівський клуб звільнив Руді Гарсію з поста головного тренера. Для зіркового форварда Кріштіану Роналду керівництво хоче знайти нового наставника, який би відповідав статусу португальця.
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Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Зінедін Зідан та Жозе Моурінью – ключові претенденти на посаду тренера. У португальця чинний контракт з Ромою, а француз з 2021 року перебуває у творчій відпустці. До Моурінью вже звернулися з "переконливою" пропозицією, хоча вважається. що француз – більш реалістичний вибір. Наголошується, що Роналду має вплив і безпосередньо буде брати участь в перемовинах з новим тренером.
Зазначимо, що Руді Гарсія – вже сьомий тренер, якого "звільнив" Роналду з 2019 року. В Ювентусі за часів португальця у відставку пішли Массіміліано Аллегрі, Мауріціо Саррі та Андреа Пірло, в Манчестер Юнайтед – Уле Гуннар Сульшер та Ральф Рангнік, а у збірній Португалії роботу втратив Фернанду Сантуш.
Аль-Наср наразі посідає другу сходинку у турнірній таблиці, відстаючи від лідера на три пункти. Кріштіану Роналду приєднався до команди після чемпіонату світу. В його активі 11 голів в 10 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.
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