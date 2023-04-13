Саудівський клуб звільнив Руді Гарсію з поста головного тренера. Для зіркового форварда Кріштіану Роналду керівництво хоче знайти нового наставника, який би відповідав статусу португальця.

Роналду таки досяг свого – Аль-Наср звільнив головного тренера і призначив наступника

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Зінедін Зідан та Жозе Моурінью – ключові претенденти на посаду тренера. У португальця чинний контракт з Ромою, а француз з 2021 року перебуває у творчій відпустці. До Моурінью вже звернулися з "переконливою" пропозицією, хоча вважається. що француз – більш реалістичний вибір. Наголошується, що Роналду має вплив і безпосередньо буде брати участь в перемовинах з новим тренером.

Al-Nassr targeting Zinedine Zidane and Jose Mourinho to replace Rudi Garcia. Zidane is viewed as the leading or more realistic choice of the two, but I understand Mourinho has already been approached with what is being termed an "overwhelming" offer.



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Зазначимо, що Руді Гарсія – вже сьомий тренер, якого "звільнив" Роналду з 2019 року. В Ювентусі за часів португальця у відставку пішли Массіміліано Аллегрі, Мауріціо Саррі та Андреа Пірло, в Манчестер Юнайтед – Уле Гуннар Сульшер та Ральф Рангнік, а у збірній Португалії роботу втратив Фернанду Сантуш.

Аль-Наср наразі посідає другу сходинку у турнірній таблиці, відстаючи від лідера на три пункти. Кріштіану Роналду приєднався до команди після чемпіонату світу. В його активі 11 голів в 10 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.

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