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"Зідан – це ганьба", – агент Бейла жорстко наїхав на тренера через імовірний трансфер валлійця

13:03 1116 Читать на русском
"Зідан – це ганьба", – агент Бейла жорстко наїхав на тренера через імовірний трансфер валлійця
Зінедін Зідан / фото із соцмереж

Джонатан Барнет, який представляє інтереси вінгера мадридського Реала Гарета Бейла, різко відреагував на слова Зінедіна Зідана про близький відхід валлійця з команди.

"Ми працюємо над трансфером Гарета. Зідан – це ганьба. Він не проявив жодної поваги до гравця, який так багато зробив для Реала", – цитує посередника журналіст Том Олната в своєму твіттері.

"Це станеться за 24-48 годин", – Зідан підтвердив продаж Бейла в інший клуб

Нагадаємо, що керманич Реала заявив, що сподівається на швидкий відхід Бейла зі складу "вершкових". Такий розвиток подій французький фахівець вважає вигідним для всіх зацікавлених сторін.

Гарет Бейл виступає за Реал із 2013 року та допоміг "вершковим" здобути низку трофеїв, зокрема, 4 кубки Ліги чемпіонів. Періодично місцем продовження його кар'єри називають АПЛ або китайську Суперлігу.

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