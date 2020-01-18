Зідан – про скасований гол у ворота Реала: Не потрібно жалітись, це було очевидне блокування

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився емоціями від матчу 20-го туру Ла Ліги проти Севільї (2:1).

"Можу сказати, що я бачив інцидент, і це блокування. Був фол, арбітр подивився відеоповтор та зафіксував фол.

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У другому таймі була гра рукою перед голом Де Йонга, але суддя пропустив цей епізод. Я нічого не можу пояснити, і я ніколи не берусь оцінювати це. Судді приймають рішення. Іноді вони приймаються проти вас, а іноді – на вашу користь. Як на мене, блокування було, це фол і це нормально. Ви не можете скаржитися", – наводить слова Зідана Marca.

Нагадаємо, Реал мінімально переграв Севілью (2:1) завдяки дублю Каземіро, а в андалусійців скасували гол після зіткнення Мілітао та Гуделя під час подачі кутового.

Реал здолав Севілью завдяки дублю Каземіро та скандальному рішенню VAR і став одноосібним лідером