Зідан – про Мбаппе: Я переходив у Реал за 70 млн євро, це було божевілля

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував можливе підписання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

"Ми не можемо сказати, скільки коштує Мбаппе. Це визначають клуби.

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Коли я переходив у Реал, мій трансфер обійшовся в 70 мільйонів євро. І це було щось божевільне, але подивіться, куди ми рухаємося тепер.

Нам відомо, який він футболіст. Але Кіліан не гравець моєї команди. Я не стану його обговорювати, це було б нешанобливо щодо моїх гравців і клубів", – цитує Зідана Marca.

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