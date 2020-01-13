Зідан – про червону картку Вальверде: Це некрасивий фол, але він повинен був так вчинити

Головний тренер Реал Зінедін Зідан поділився думками щодо матчу за Суперкубок Іспанії проти Атлетіко (0:0 і 4:1 по пен.).

"Вальверде виграв трофей MVP, і я радий за нього. Він виконав чудову роботу, як і всі інші. Я впевнений, що Федеріко хоче поділитися цим з усіма своїми товаришами по команді. Червона картка? Зрештою, він зробив те, що повинен був зробити. Це некрасивий фол, але він повинен був так вчинити. Він це зробив з добрих міркувань. Зрештою, важливим є те, що він вибачився перед Моратою, бо вони дуже добре знають один одного.

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Я не знаю, як ми виграли всі свої дев'ять фіналів. Цей клуб такий. Ми завжди хочемо перемагати. Ви повинні бути терплячими, після першого тайму були певні побоювання, тому що ми не знали, як забити. Ми грали проти хорошої команди. Ви повинні вірити до кінця, і саме це ми зробили.

Так, ми постійно готувалися до ймовірної серї пенальті. У футболі ти ніколи не знаєш, що може статися. Зрештою, ми отримали бажане, і ми раді, адже виграти титул ніколи не буває просто. Ми повинні продовжувати працювати в інших турнірах. Сьогодні ми перемогли і повинні насолоджуватися цим та бути щасливими. Тепер на нас чекає повернення додому, відпочинок, а потім ми знову граємо. Ми не можемо довго думати про відпочинок. Ми раді, можемо насолоджуватися цим, але є ще багато справ у Прімері, Лізі чемпіонів, Кубку... Це все триватиме дуже довго", – цитує Зідана AS.

До слова, свій наступний матч Реал проведе вже 18 січня – мадридці прийматимуть Севілью в рамках 20 туру чемпіонату Іспанії.

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