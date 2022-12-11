Дідьє Дешам майже гарантовано залишиться тренером "Ле Бльо" щонайменше до Євро-2024, повідомляє Foot01 з посиланням на Le Parisien.

Дешам – про вихід Франції у півфінал ЧС-2022: "Хочемо зупинити час, аби насолоджуватися перемогою над Англією"

Контракт керманича французів завершувався 31 грудня 2022 року, але президент Федерації Ноель Ле Гре обіцяв продовження, якщо команда дійде до півфіналу ЧС. Дешам вже виконав завдання-мінімум, тому зможе сам вирішувати свою долю. Все вказує на те, що угода буде продовжена. Нинішній тренер очолює збірну Франції з 2012 року, вже вигравав Мундіаль-2018, але дві спроби на Євро були невдалими. Дешам налаштований заповнити цю "прогалину" у 2024-му.

Такі новини навряд потішать Зінедіна Зідана. Екс-тренер Реала вже півтора року сидить без роботи і відхиляв усі пропозиції клубів в надії очолити саме збірну Франції. Тепер Зізу слід шукати альтернативні шляхи відновлення кар'єри.

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