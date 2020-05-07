Зідан 14 років тому востаннє зіграв на Сантьяго Бернабеу та попрощався з фанатами Реала

7 травня 2006 року знаменитий француз провів останній домашній матч у клубній кар'єрі.

7 травня 2006 року Зідан востаннє зіграв перед вболівальниками Реала – на той момент йому було 33. Королівський клуб розійшовся миром з Вільяреалом – 3:3, а Зінедін ударом головою забив другий гол мадридців. Після матчу француз обмінявся футболками з Хуаном Романом Рікельме, а фанати влаштували йому церемонію прощання.

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Після того Зізу провів тріумфальний для себе ЧС-2006, під час якого вів за собою збірну Франції. Тріумфальний, щоправда, лише до фіналу – що трапилося в тому матчі проти Італії, знають усі.

Нагадаємо, у статусі вже наставника Реала Зідан тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів та одного разу став чемпіоном Іспанії.

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