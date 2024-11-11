Журналіст Володимир Звєров розповів, що президент Полісся Геннадій Буткевич дочасно залишив стадіон під час матчу УПЛ проти Динамо (1:2).

"Після червоної картки Михайліченка зі стадіону поїхав і не додивився матч до кінця Буткевич. Тому що я його бачив перед матчем, ми привітались.

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Але після матчу Буткевича 100% не було, в кулуарах казали, що він ще після першого тайму зібрався і поїхав", – розповів Звєров у ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, у 13-му турі УПЛ Полісся на виїзді зазнало поразки від Динамо з рахунком 1:2. Кияни швидко вийшли вперед, зробивши рахунок 2:0, а на 45-й хвилині Михайліченко отримав другу жовту картку, залишивши "вовків" у меншості.

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