"Саша [Пищур] заробив пенальті. Коли вирішували, хто його битиме, він сказав, що впевнений. Потім він пробив, я підійшов до нього, спитав. Він каже мені, чи я битиму, я відповів, що впевнений і можу пробити. Так і вийшло.

Визначився "Лев матчу" збірної України U-20 у грі проти Панами – він пропустить вирішальну зустріч з Парагваєм

Підтримав його [після першої нереалізованої спроби пенальті]. Ми одна команда, треба один одного підтримувати, якщо помилився – нічого страшного, ми один за одного маємо грати та битися.

Моя жовта? Запитав у рефері, чому? Я сказав, що його не бив, не робив жодних рухів. Це така команда [Панама], що вони грають противно: [панамський гравець] просто набіг на мене і йшов, щоб затягнути час. Наскільки я знаю, після VAR вони не можуть давати жовту картку. Мені сказали, що суддя спершу забув показати мені жовту картку. Не знаю, я не арбітр, йому видніше

Ми зібралися тут, на таких турнірах, щоб грати у футбол, а не лежати, затягувати час. Приїхали грати у футбол, показувати свій клас, а не грати у таку гру", – резюмував Синчук в коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України U-20 розписала нічию проти Панами і з 4 пунктами майже гарантувала собі вихід у плей-офф чемпіонату світу. Синчук перебивав пенальті замість Пищура і свою спробу реалізував, однак наприкінці гри отримав суперечливу жовту картку, яка вибиває його на завершальний матч групового етапу проти Парагваю (3 жовтня).

Україна U-20 не втримала перемогу над Панамою на ЧС-2025 – дві спроби вилучити українців, "синьо-жовті" майже в плей-офф