"Зі спарингами у нас виникли невеличкі проблеми. Збір команди мав проходити у Молдові. У нас були домовленості зі збірною Молдови, окрім того нам знайшли команду з першої трійки чемпіонату. У нас не було на той час проблем зі спарингами.

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Але на сьогодні, ми не можемо цим похвалитись, ми знаходимось в пошуках й попередньо є домовленість зі збірною Йорданії U-19. У нас є невелика проблема, яку потрібно вирішувати, тому що, ми вже склали графік тренувань та матчів, де вони повинні відбутись. Очевидно доведеться замінити ці матчі двохсторонньою грою", – сказав Ротань у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, збірна України U-21 у Стамбулі 17 травня розпочне підготовку до вирішальних матчів відбору на Євро-2023 проти Фарерських островів, Північної Македонії, Франції та Вірменії (1, 5, 9 й 12 червня відповідно).

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