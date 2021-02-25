Російський захисник Рубіна Георгій Зотов, який свого часу пограв за донецький Металург, пригадав початок збройного конфлікту на сході України.

"З'явилися люди в камуфляжі, типу ОМОНу. Ходили, патрулювали вулиці. Поступово ситуація ставала все гіршою та гіршою. У центрі міста почалися мітинги, на виїздах з міста встановили блокпости. Закрили аеропорт – через це до мене не змогла дружина прилетіти. Останні два місяці я залишався один на орендованій квартирі. Коли Металург вирушав на останні ігри сезону, в Дніпро і Київ, база ще належала клубу. Пізніше її зайняли місцеві ополченці.

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Коли закінчився чемпіонат, всі росіяни, хто був у Металурзі, – я, Безліхотнов, Каретник, тренери – покинули Україну. З Донецька вибиралися через чотири чи п'ять блокпостів. На кожному зупиняли, перевіряли документи. Сиділи і думали: пропустять, не пропустять? Неприємно було. На авто дісталися до Дніпра і тільки звідти полетіли в Москву. Речі з Донецька – взуття, одяг – мені потім на збори Анжи в коробках переправили.

Чи відчув зміну ставлення українців до себе? Були випадки. Коли командою збиралися, дружини місцевих футболістів іноді розмовляли зі мною українською мовою. Принципово. Під кінець ми і самі розуміли: потрібно їхати", – цитує російського футболіста Championat.

Нагадаємо, Зотов виступав за донецький Металург у сезоні 2013/14. Тоді команду очолював Сергій Ташуєв. Зараз росіянин захищає кольори казанського Рубіна.

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