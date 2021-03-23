"По-перше, змінився президент Федерації футболу (Павелко став в.о. президента – прим.). Напевне, хотіли якісь зміни. Але я думаю, найбільше хотіли зі мною розстатися, щоб одній людині звільнити місце. Звичайно, було неприємно. Але нічого, пережив. І не таке переживали.

Збірна України прибула в Париж на матч проти Франції

Що сказав Фоменко на це рішення? Промовчав. Може, на той момент була якась незрозуміла ситуація. Напевно, змусили його нічого не говорити. Але я не хочу в цьому колупатися, бо це дуже складно. Може, я б допоміг чимось, порадою. Тим більше, у Франції.

Може, мене і не взяли через те, що всі мене знають там, у Франції (сміється). Не хочеться нічого говорити, але неприємна ситуація. Не було б нічого страшного, якби у збірній був ще один тренер. Але чомусь цього не сталося", – розповів Заваров в інтерв'ю Youtube-каналу Кент.

До слова, Олександр Анатолійович працював у збірній України з 2013 по 2016 роки. Після його відходу у тренерському штабі з'явився Андрій Шевченко у ролі помічника Фоменка.

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