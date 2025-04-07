Журналісти викрили клуб АПЛ на брехні – він "зливає" в пресу неправдиву інформацію про травми своїх гравців
Ньюкасл розчарував двох журналістів, які спеціалізуються на новинах про клуб.
Журналіст Олівер Гілл опублікував інсайд про те, що форвард Ньюкасла Александер Ісак зазнав травми і пропустить матч чемпіонату Англії з Лестером. Як виявилося, ця інформація була неправдивою. Керівництво "сорок" навмисно "злило" її в мережу, щоб заплутати суперника.
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Пізніше автор Твіттер-акаунта про Ньюкасл Magpie Media викрив некрасиві дії представників улюбленого клубу. "У мене була та сама інформація, що й в Оллі, і я дійсно збирався опублікувати її раніше. Подібні речі трапляються в цій індустрії, це відомий факт, що Ньюкасл "зливає" інформацію – здебільшого неправдиву, щоб створити плутанину в таборах суперника/перевірити стосунки з журналістами – у популярні акаунти тут і в інших місцях", – написав він.
"Ця інформація була передана багатьом людям, включно з нами, з надзвичайно надійного джерела, яке ніколи не дезінформувало і було на 100% правильним до сьогоднішнього дня. Не хочу виправдовуватися, тому що це суперечить усьому, що я намагаюся тут зробити, і просто хочу як слід перепросити. Дуже розчарований характером того, що сталося, навіть якщо результат виявився позитивним", – зазначив Олівер Гілл.
Матч Лестер – Ньюкасл відбудеться сьогодні і розпочнеться о 22:00.
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