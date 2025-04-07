Журналіст Олівер Гілл опублікував інсайд про те, що форвард Ньюкасла Александер Ісак зазнав травми і пропустить матч чемпіонату Англії з Лестером. Як виявилося, ця інформація була неправдивою. Керівництво "сорок" навмисно "злило" її в мережу, щоб заплутати суперника.

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Пізніше автор Твіттер-акаунта про Ньюкасл Magpie Media викрив некрасиві дії представників улюбленого клубу. "У мене була та сама інформація, що й в Оллі, і я дійсно збирався опублікувати її раніше. Подібні речі трапляються в цій індустрії, це відомий факт, що Ньюкасл "зливає" інформацію – здебільшого неправдиву, щоб створити плутанину в таборах суперника/перевірити стосунки з журналістами – у популярні акаунти тут і в інших місцях", – написав він.

"Ця інформація була передана багатьом людям, включно з нами, з надзвичайно надійного джерела, яке ніколи не дезінформувало і було на 100% правильним до сьогоднішнього дня. Не хочу виправдовуватися, тому що це суперечить усьому, що я намагаюся тут зробити, і просто хочу як слід перепросити. Дуже розчарований характером того, що сталося, навіть якщо результат виявився позитивним", – зазначив Олівер Гілл.

Матч Лестер – Ньюкасл відбудеться сьогодні і розпочнеться о 22:00.

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