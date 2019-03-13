"Журналісти накинулись на мого сина", – батько Куртуа розкритикував ЗМІ

Батько голкіпера Реала Тібо Куртуа став на захист свого сина через критику журналістів.

"Я відчуваю, що всі націлені на Тібо. Це стосується іспанської та бельгійської преси. Як батько, я не можу не звертати на це уваги. Воротар завжди є головною мішенню, це частина роботи. Але після матчу з Аяксом всі накинулися на нього через четвертий гол, хоча до цього він здорово відіграв всю зустріч. Одна помилка стала причиною всього цього.

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Також я спостерігаю, як ЗМІ публікують особисту інформацію про Тібо. Я прекрасно бачу, як журналісти ставляться до мого сина. Мене це турбує, але, на щастя, Тібо вище цього. Він знає, що треба робити, і не сумнівається в собі", – цитує Куртуа-старшого Football Espana.