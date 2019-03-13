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"Журналісти накинулись на мого сина", – батько Куртуа розкритикував ЗМІ

13:53 220 Читать на русском
"Журналісти накинулись на мого сина", – батько Куртуа розкритикував ЗМІ
Тібо Куртуа / ФК Реал Мадрид

Батько голкіпера Реала Тібо Куртуа став на захист свого сина через критику журналістів.

"Я відчуваю, що всі націлені на Тібо. Це стосується іспанської та бельгійської преси. Як батько, я не можу не звертати на це уваги. Воротар завжди є головною мішенню, це частина роботи. Але після матчу з Аяксом всі накинулися на нього через четвертий гол, хоча до цього він здорово відіграв всю зустріч. Одна помилка стала причиною всього цього.

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Також я спостерігаю, як ЗМІ публікують особисту інформацію про Тібо. Я прекрасно бачу, як журналісти ставляться до мого сина. Мене це турбує, але, на щастя, Тібо вище цього. Він знає, що треба робити, і не сумнівається в собі", – цитує Куртуа-старшого Football Espana.

Теги
Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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