"Карпати купили Бобка в Чорноморці, взяли у Кривбаса Олексія Хобленка в платну оренду, майже основного форварда команди УПЛ, яка йде на восьмому місці.

Карпати припинили співпрацю з двома гравцями

За моїм даними, середня зарплатня в Карпатах для досвідчених новачків – 10 тисяч баксів", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, за підсумками першої частини сезону Карпати вийшли у чемпіонську групу і поборяться за вихід в УПЛ.

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