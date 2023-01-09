Журналіст розкрив рівень зарплат у Карпатах – клуб Першої ліги рветься в еліту
16:46 - Читать на русском
Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський поділився інсайдом щодо фінансових умов у таборі "зелено-білих".
"Карпати купили Бобка в Чорноморці, взяли у Кривбаса Олексія Хобленка в платну оренду, майже основного форварда команди УПЛ, яка йде на восьмому місці.
Карпати припинили співпрацю з двома гравцями
За моїм даними, середня зарплатня в Карпатах для досвідчених новачків – 10 тисяч баксів", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, за підсумками першої частини сезону Карпати вийшли у чемпіонську групу і поборяться за вихід в УПЛ.
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