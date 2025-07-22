"Ось така роздратованість – це прямий наслідок навантажень. А все ж важко дається Шовковському, його штабу планування ось цих навантажень. Тому ось така реакція футболістів, роздратованість, надмірна емоційність, вона все ж перш за все пов'язана саме з цим.

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Коли ти розумієш, що ось це останній матч, потім у тебе два-три дні вихідних, ти зможеш поїхати хтось там кудись далеко з дружиною, хтось близько з дружиною, хтось просто піти там десь відпочити, виспатися, можливо, організм так дійсно може реагувати. Тому це не просто там конкретно про футболістів. Це просто може бути такою реакцією організму", – поділився Смоловий у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, в останніх двох контрольних матчах гравці Динамо отримували червоні картки. Спаринг з Осієком кияни навіть не дограли – арбітр покинув поле через надмірну агресію українців.

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