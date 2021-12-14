Нагадаємо, сьогодні стало відомо про перемовини Динамо та "ірисок" щодо 23-річного лівого захисника, який начебто дуже близький до підписання контракту з Евертоном.

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"Миколенко в Евертон? Це буде максимально дивно навіть для найбільшого дивака світу, яким, безумовно, є Рафа Бенітес. Хоча з одним з найкращих гравців команди – Люкою Дінем – він вже посварився та вигнав зі складу. Але сам Бенітес до відкриття трансферного вікна може втратити роботу такими темпами.

Буде кумедно, якщо Миколенко опиниться в ситуації Жоелінтона в Ньюкаслі. Коли Бенітес його купив, а потім іншим потрібно було кудись його ставити. Але якщо буде Бенітес та не буде Діня, то це готове місце в старті.

Динамо з цими двома виходами в групу Ліги чемпіонів має прибуток. Здається, в керівництві клубу вирішили, що так можна жити. Але тепер єврокубків немає, заробити зайві гроші не вдалося через бодай одну перемогу, а тому варто шукати альтернативні джерела.

Миколенко тут, насправді, з точки зору менеджерської роботи – дуже класний кандидат. Заміну, яка була б не гіршою, можна знайти за суму мінімум в 5-7 раз меншу, ніж ринкова вартість Миколенка. Думаю, тут може бути й щось суттєве, а не лише розмови. Не скільки про Евертон, стільки про готовність продати", – написав Ігор Бойко у своєму Telegram-каналі.

Контракт Віталія з Динамо розрахований до 30 вересня 2025-го. У поточному сезоні захисник зіграв 21 матч у всіх турнірах, записавши до свого активу 3 асисти.

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