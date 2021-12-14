Журналіст оцінив перспективи Миколенка в Евертоні: "Це буде максимально дивно навіть для найбільшого дивака світу"
Журналіст та коментатор Ігор Бойко проаналізував можливий перехід Віталія Миколенка до лав Евертона.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про перемовини Динамо та "ірисок" щодо 23-річного лівого захисника, який начебто дуже близький до підписання контракту з Евертоном.
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"Миколенко в Евертон? Це буде максимально дивно навіть для найбільшого дивака світу, яким, безумовно, є Рафа Бенітес. Хоча з одним з найкращих гравців команди – Люкою Дінем – він вже посварився та вигнав зі складу. Але сам Бенітес до відкриття трансферного вікна може втратити роботу такими темпами.
Буде кумедно, якщо Миколенко опиниться в ситуації Жоелінтона в Ньюкаслі. Коли Бенітес його купив, а потім іншим потрібно було кудись його ставити. Але якщо буде Бенітес та не буде Діня, то це готове місце в старті.
Динамо з цими двома виходами в групу Ліги чемпіонів має прибуток. Здається, в керівництві клубу вирішили, що так можна жити. Але тепер єврокубків немає, заробити зайві гроші не вдалося через бодай одну перемогу, а тому варто шукати альтернативні джерела.
Миколенко тут, насправді, з точки зору менеджерської роботи – дуже класний кандидат. Заміну, яка була б не гіршою, можна знайти за суму мінімум в 5-7 раз меншу, ніж ринкова вартість Миколенка. Думаю, тут може бути й щось суттєве, а не лише розмови. Не скільки про Евертон, стільки про готовність продати", – написав Ігор Бойко у своєму Telegram-каналі.
Контракт Віталія з Динамо розрахований до 30 вересня 2025-го. У поточному сезоні захисник зіграв 21 матч у всіх турнірах, записавши до свого активу 3 асисти.