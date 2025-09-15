Ніл Гарднер опублікував лист з пропозицією, яку отримав від індійського рекламного агентства Bangrr International. Йому запропонували за певну плату пропіарити Дембеле, щоб форвард ПСЖ виграв "Золотий м'яч".

Забарний отримав одну з найнижчих оцінок серед гравців ПСЖ – L`Equipe виділив тривожні сигнали

Агентство запропонувало Гарднеру публікувати по три твіти на тиждень з аргументами на користь того, чому нагорода повинна дістатися саме Дембеле.

Керівник Bangrr International Алі Гусейн пояснив, що лист написала 18-річна стажерка без відома керівництва. "Як студентка, захоплена футболом, рекламою і створенням цифрового контенту, стажерка помітила останній пост пана Гарднера про запити на співпрацю. Це спонукало її провести особисте дослідження того, як інфлюенсери і журналісти формують партнерства для просування брендів, зокрема у футбольній індустрії.

Стажерка розглядала це як можливість вивчити новий сегмент цифрового простору і відправила спекулятивне повідомлення, щоб дізнатися про стандартні тарифи в галузі. Це була поодинока ініціатива, продиктована освітньою цікавістю, а не вказівкою агентства або замовленою кампанією для третьої сторони", – зазначив Гусейн.

Компанія вже перепросила Гарднера і Дембеле за цю ситуацію.

"Цьогоріч я не можу виграти "Золотий м'яч": Мбаппе про тяганину з ПСЖ за 55 млн, Зідана, Дешама і відразу до футболу