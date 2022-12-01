"Гравець, якого я б порадив Суркісу повернути – Сергій Булеца. Він довів, що є одним з лідерів Зорі, яка грає у швидкий, яскравий, комбінаційний футбол із м'ячем. Динамо зараз потрібні мозки на полі.

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Булеца зараз може грати і як заміна Буяльському, і як лівий вінгер. Я б сказав, як напівінсайд, який на обмеженому просторі може щось придумати, і має гарний удар. У Динамо позиція лівого вінгера – проблемна позиція", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Додамо, що Булеца провів 15 матчів у складі Зорі в поточному сезоні, у яких відзначився 3 голами та 4 асистами.

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