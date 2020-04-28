Журналіст 1+1 media Куплевацький подолав коронавірус – незабаром він повернеться до роботи

Роман Куплевацький виписаний з лікарні та продовжить реабілітацію вдома.

Журналіст FootballHub та спортивних проектів 1+1 media, який два тижні тому підхопив COVID-19, вже перебуває вдома. Попереду в Романа Куплевацького наступний період реабілітації.

"Нарешті настав час певного спокою. Два ПЛР-тести на вірус дали негативний результат, залишився третій. Його зроблять на цьому тижні. Ще треба побороти перикардит – ускладнення, яке залишив після себе вірус. Лікарі говорять про місяць відновлення.

Зараз сиджу вдома і виконую всі вказівки сімейного лікаря та кардіолога. До повернення до оптимальних кондицій залишилося не так і багато. Впевнений, вже через місяць зможу повернутися до роботи", – цитує Куплевацького Telekritika.

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