Журавльов відправив лист президенту УЄФА Чеферіну з проханням перевірити можливе порушення Динамо правил ФФП

Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов вирішив залучити УЄФА для перевірки Динамо.

Василь Журавльов надіслав листа президенту президенту УЄФА Александеру Чеферіну із закликом перевірити Динамо щодо можливого порушення киянами правил фінансового фейр-плей, повідомив у facebook сам Журавльов.

Президент Федерації футболу Маріуполя Журавльов закликав ФФУ перевірити Динамо щодо порушення правил ФФП

Президент Федерації футболу Маріуполя в листі наголошує, що Шахтар сплатив 30 млн грн військового збору, тоді як Динамо – 830 тисяч, та звинуватив киян у використанні офшорних схем при фінансуванні клубу.

Раніше подібного листа Журавльов надіслав у ФФУ.