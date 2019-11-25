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Жуліо Сезар впав з трибуни, святкуючи перемогу Фламенго в Кубку Лібертадорес

22:38 631 Читать на русском
Жуліо Сезар впав з трибуни, святкуючи перемогу Фламенго в Кубку Лібертадорес
Жуліо Сезар / Фото Caras - Uol

Легенда Інтера Жуліо Сезар розчулився після тріумфу Фламенго у заключному матчі Кубка Лібертадорес.

Екс-голкіпер Інтера та збірної Бразилії Жуліо Сезар підтримував своїх співвітчизників з Фламенго у поєдинку проти Рівер Плейт (2:1).

Неймар з'їхав з глузду після переможного гола Фламенго у фіналі Кубка Лібертадорес

Бразильці за кілька хвилин до фінального свистка зуміли двічі забити та завоювати трофей Кубка Лібертадорес. Сезар розплакався від щастя після переможного гола своїх улюбленців. За емоціями легенда Інтера втратив концентрацію та впав на нижній ряд трибуни.

Сам Сезар від цього не знітився, на відміну від вболівальника, на якого він завалився.

Фламенго завдяки неймовірному камбеку здолав Рівер Плейт та виграв Кубок Лібертадорес

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