Жуліо Сезар очолив Олімпік, – ЗМІ

Колишній гравець Вальядоліда, мадридського Реала, італійського Мілана та низки інших клубів Жуліо Сезар Сантос Корреа буде новим головним тренером донецького Олімпіка.

Колишній амбасадор мадридського Реала в Бразилії – новий керманич Олімпіка, запевняє Footboom.

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За інформацією видання, Жуліо Сезар ще не підписав контракт із донеччанами, але вже був представлений команді та провів 2 тренування. Бразилець має тренерську ліцензію UEFA Pro, тому без проблем може працювати головним тренером. Щоправда, єдиний його досвід у цьому статусі – аматорський Крісто Атлетіко з Іспанії.

Найкращі роки своєї ігрової кар'єри Жуліо Сезар провів в іспанському Вальядоліді. Також він виступав за мадридський Реал, Мілан, Реал Сосьєдад, Бенфіку та низку інших клубів у Європі, Сполучених Штатах і на батьківщині.

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