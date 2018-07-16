Жозе Фонте хоче повернутися в АПЛ

Португальський захисник Жозе Фонте розірвав контракт з Далянь Іфан та планує повернутися в чемпіонат Англії.

Захисник збірної Португалії Жозе Фонте розірвав контракт з китайським клубом Далянь Іфан, повідомляє Sky Sports.

За даними видання, португалець має намір повернутися в один з клубів АПЛ.

Попереднім клубом Фонте був Вест Хем. В Китай захисник перейшов під час зимового трансферного вікна, за 34-річного Фонте Дальянь Іфань заплатив більше 6 млн євро. Втім, за китайський клуб португалець провів всього сім матчів.

Фонте потрапив в підсумкову заявку збірної Португалії на чемпіонат світу-2018. Захисник взяв участь у всіх чотирьох матчах португальців на турнірі і кожен раз виходив у стартовому складі.

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