Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба проявляє себе яскраво не лише на футбольному полі.

Поль Погба вже привчив своїх фанатів до частої зміни іміджу і вкотре поекспериментував зі своїм перукарем.

Барселона спробує заманити Погба безкоштовно

28-річному французу заплели дреди жовтого та синього кольорів. Сам Поль традиційно не втратив можливості похизуватись оновленням в Instagram, підписавши відео "Новий стиль".

Нагадаємо, чинний контракт Погба з МЮ завершується влітку 2022-го. У минулому сезоні АПЛ Поль провів 26 матчів, в яких відзначився трьома гголами та здійснив стільки ж асистів.

"Щоками голкіпера котилися сльози": Рома підступом змусила тренера піти у відставку – його підсидів кращий за Шеву