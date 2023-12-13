Рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта Стрічка" закликав жителів Донецька підтримати Шахтар у вирішальному матчі ЛЧ з Порту.

У середу, 13 грудня, на вулицях окупованого Донецька з'явилися заклики підтримати український Шахтар у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Порту. Відповідну акцію провів рух громадського спротиву "Жовта Стрічка".

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"13.12 український футбольний клуб Шахтар зіграє матч з Порту зи вихід в євровесну! Підтримуй свій улюблений клуб! Після деокупації ми обов'язково зіграємо переможний матч на Донбас Арені. А поки що ми чинемо опір окупантам, приєднуйся до руху "Жовта Стрічка" і допомагай Україні у боротьбі!", – говориться у листівках, які були розміщені по всьому Донецьку.

Матч Порту – Шахтар буде зіграно сьогодні, початок – о 22:00 за Києвом.

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