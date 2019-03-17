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"Жовта Мораєсу вибила з колії учасників матчу", – Ступар оцінив арбітраж у поєдинку Зоря – Шахтар

12:19 74 Читать на русском
"Жовта Мораєсу вибила з колії учасників матчу", – Ступар оцінив арбітраж у поєдинку Зоря – Шахтар
Жуніор Мораєс / Фото ФК Шахтар

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар прокоментував дії головного арбітра матчу Зоря – Шахтар Віталія Романова.

 
Жуніор Мораєс 25’

"Жовта картка Мораєса – зовсім "ліва", не відповідала порушенню правил. Є ж чітко прописані правила гри, відповідно до яких нападник Шахтаря діяв необачно. Іншими словами – проявив недбалість, проявив недостатньо уваги, не розрахував свої дії при веденні боротьби з суперником. Дисциплінарні санкції в таких випадках не виносяться.

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Було видно, що Мораєс намагався переступити через суперника, але випадково його зачепив. На жаль, Романов у цьому епізоді виявив традиційну для себе прихильність до дисциплінарних санкцій.

А найгірше те, що ця жовта картка вибила з колії учасників матчу. Відразу ж тренер Шахтаря почав говорити щось до четвертого арбітра Можаровського, а футболісти "гірників" при будь-якому порушенні правил Зорі відразу апелювали до Романова з відсиланням до того моменту: чому, мовляв, там показав, а тут не показуєш жовту?

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Кривцову, до слова, виніс попередження за формальними ознаками. Віталій сам собі ускладнив життя і підірвав свій авторитет. Протягом цілого поєдинку гравці смикали арбітра, виводячи його з рівноваги", – цитує Ступара Ua-Football.

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