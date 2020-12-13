Вінгер Ліверпуля Діогу Жота, схоже, вже не допоможе команді у завершальних матчах 2020-го року.

24-річний португалець Діогу Жота через травму може пропустити близько двох місяців, повідомляє Record.

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Пошкодження коліна, отримане в завершальному матчі групового етапу ЛЧ з Мітьюлландом (1:1), виявилось більш серйозним, аніж гадалось. Раніше стверджувалось, що Жота пропустить лише найближчий матч АПЛ проти Фулхема.

Нагадаємо, у вересні мерсисайдці придбали вінгера Вулверхемптона за 45 млн євро. За нову команду в АПЛ португалець провів 8 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

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