"Якщо чесно, не хотілося б отримати Порту у чвертьфіналі. Ліверпуль не так давно зустрічався з цією командою в плей-офф Ліги чемпіонів, до того ж мені самому було б емоційно складно грати в такому матчі. Хотілося б отримати іншого суперника. Втім, погодився б зустрітися з Порту у фіналі.

Жеребкування 1/2 та 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Мені завжди снився цей сон (про перемогу в ЛЧ. – примітка) з дитинства. І хоча я вже брав участь у цьому турнірі з Порту, очевидно, що у вас ніколи не було таких амбіцій, як у Ліверпуля", – наводить слова Жоти Goal.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль двічі обіграв РБ Лейпциг, а Порту сенсаційно вибив Ювентус. Жеребкування чвертьфіналів відбудеться вже сьогодні, 19 березня.

Ліверпуль у яскравому матчі повторно обіграв РБ Лейпциг та продовжить боротьбу в ЛЧ