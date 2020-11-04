Хавбек Ліверпуля Діогу Жота поділився враженнями від свого феєричного виступу у матчі проти Аталанти (5:0).

"Зараз я граю в найкращій команді свого життя, це точно. Навіть не знаю, чи це найкращий момент в моїй кар'єрі, але очевидно, що голи – невід'ємна частина моєї гри.

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Звичайно, я задовлений цією перемогою і таким чудовим вечором. Салах і Мане – гравці світового класу, всі знають їхній рівень. Поряд з ними і моя робота стає легшою. Гадаю, ми виступили чудово", – цитує Жоту офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, португалець оформив свій дебютний хет-трик у Лізі чемпіонів, а Салах та Мане залишили по одному автографу у воротах Аталанти.

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