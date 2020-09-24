Півзахисник лондонського Челсі Жоржінью несподівано може змінити клубну прописку в межах британської столиці.

Італійський хавбек може перебратися на Емірейтс, повідомляє Sky Sports.

Продовження серії Арсенала у відеоогляді матчу Кубка ліги проти Лестера

Жоржінью поповнив шорт-лист "канонірів". Керманич Арсенала Мікель Артета працював асистентом Хосепа Гвардіоли в Ман Сіті, коли "містяни" перебували за крок від підписання вихованця Верони. Крім того, Арсенал продовжує цікавитися "матрацником" Томасом Партеєм і лідером Ліона Хуссемом Ауаром.

У нинішньому сезоні Жоржінью провів 2 матчі в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

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