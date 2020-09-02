Жоржінью замінив Сандро Тоналі у заявці збірної Італії на матчі Ліги націй, інформує Football-Italia.

Мілан домовився щодо трансферу Тоналі, – ЗМІ

Причиною стала не травма або виявлений COVID-19 – справа в тому, що Тоналі найближчим часом має завершити перехід до Мілана. Манчіні вирішив не викликати юну зірку, оскільки він не буде повністю зосереджений на грі.

Нагадаємо, Італія вже завтра, 3 вересня, розпочне боротьбу в Лізі націй матчем проти Боснії та Герцеговини. Наступним суперником "Скуадри адзурри" стане збірна Нідерландів – поєдинок запланований на 7 вересня.

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