Півзахисник збірної Італії Жоржінью перейшов із Челсі до Арсенала за 10 мільйонів фунтів. Ще 2 мільйони "сині" можуть отримати бонусами.

Арсенал продовжив політику посилення свого складу гравцями із клубів-конкурентів. Після літніх підписань Олександра Зінченка і Габріела Жезуса лондонський клуб підписав ключового півзахисника Челсі Жоржінью. Про це інформує офіційний сайт "канонірів".

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31-річний італієць виступав за "синіх" із 2018 року. Відтоді він провів за "синіх" 213 матчів, у яких забив 29 м'ячів. 27 із цих голів італієць провів із 11-метрової позначки.

У новій команді натуралізований італієць виступатиме під 20-м номером. Він зможе дебютувати за Арсенал у суботньому матчі чемпіонату Англії з Евертоном.

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