"Я дуже щасливий, але я досягнув цього не сам, а завдяки всій команді. Дуже вдячний за це. Щасливий і пишаюся собою та всією командою. Разом ми заслужили на це.

Мессі – володар "Золотого м'яча-2021"

Команда – перше, що потрібно думати. Потрібно ставити її на перший план, а потім з'являться окремі особи. Коли у нас є така чудова команда, то, звичайно, приходять результати та нагороди", – наводить слова Жоржінью офіційний сайт Челсі.

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Зазначимо, що Жоржінью посів третє місце у голосуванні за "Золотий м'яч-2021", поступившись Роберту Лєвандовскі та Ліонелю Мессі. У 2021 році італієць виграв Лігу чемпіонів у складі Челсі та Євро-2020 зі збірної Італії.

"Золотий м'яч" 2021: Мессі на 7 вершині, історичний крах Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі