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Жорже Жезуш офіційно повернувся у тренерське крісло Бенфіки

11:53 - Читать на русском
Жорже Жезуш офіційно повернувся у тренерське крісло Бенфіки
Жорже Жезуш / Фото ФК Бенфіка

Бенфіка оголосила про призначення нового головного тренера.

Жорже Жезуш став головним тренером Бенфіки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Деталі контракту між "орлами" та 65-річним наставником не розголошуються. За інформацією ЗМІ, угода розрахована на три роки, а зароблятиме португалець близько трьох млн євро на рік.

Жезуш вже мав досвід роботи в Бенфіці у 2009-2015 роках, тоді його підопічні тричі ставали чемпіонами країни та двічі доходили до фіналу Ліги Європи. Останнім клубом Жезуша був бразильський Фламенго.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні 1/16 фіналу ЛЄ донецький Шахтар вибив португальців з турніру.

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Бенфіка Бенфіка Португалія Жорже Жорже Жезуш
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