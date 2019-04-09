Жорстоке побоїще в матчі чемпіонату Бразилії – так не бились навіть гравці Динамо та Шахтаря

Знаменита бійка в матчі Шахтар – Динамо не дотягує до Бразилії

Гравці Атлетіко Гояніенсе та Віла Нова організували жорстоку бійку в матчі чемпіонату штату Гояс.

Півфінал чемпіонату бразильського штату Гояс між командами Атлетіко Гояніенсе та Віла Нова ознаменувався епічною бійкою, учасниками якої стали не лише футболісти, а й тренерський штаб та працівники клубів. Постраждав навіть фотограф господарів, якого на ношах винесли з поля.

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Заспокоювати учасників матчу змушена була поліція, яка застосувала сльозогінний газ. Арбітр матчу показав дві червоні картки, вилучивши по одному представнику кожної команди. Поєдинок, до слова, завершився мінімальною перемогою Атлетіко Гояніенсе, який і вийшов у фінал чемпіонату штату.

На щастя, в історії протистоянь Динамо та Шахтаря до такого наразі не доходило, хоча неодноразово в матчах між цими командами траплялись серйозні сутички.

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