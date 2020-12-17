Неоднозначний епізод трапився наприкінці першого тайму поєдинку Барселони та Реал Сосьєдада (2:1).

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У боротьбі за м'яч нападник Барси Мартін Брейтвейт сфолив проти хавбека гостей Аднана Янузая, але після свистка арбітра Жорді Альба потужним ударом влучив м'ячем в обличчя гравця Сосьєдада. Варто відзначити, що іспанець попросив вибачення за цей епізод, що це вберегло його від жовтої картки.

Після 12-ти матчів Ла Ліги Барселона розташувалась на 5-й сходинці, Реал Сосьєдад – другий.

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