Жорді Альба "добив" суперника потужним ударом в голову – захиснику Барселони довелось просити вибачення
Захисник Барселони Жорді Альба ніколи не вирізнявся хорошими манерами.
Неоднозначний епізод трапився наприкінці першого тайму поєдинку Барселони та Реал Сосьєдада (2:1).
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У боротьбі за м'яч нападник Барси Мартін Брейтвейт сфолив проти хавбека гостей Аднана Янузая, але після свистка арбітра Жорді Альба потужним ударом влучив м'ячем в обличчя гравця Сосьєдада. Варто відзначити, що іспанець попросив вибачення за цей епізод, що це вберегло його від жовтої картки.
Після 12-ти матчів Ла Ліги Барселона розташувалась на 5-й сходинці, Реал Сосьєдад – другий.
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