Жонатан: Матч з Шахтарем буде важкий, але ми вже грали з Динамо, яке обігрувало їх

Захисник Львова Жонатан поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря в наступному турі УПЛ та розповів про завдання команди на сезон.

"Так, Шахтар – потужна команда. Але ми вже зустрічалися в Києві з Динамо. Вони вже неодноразово перегравали Шахтар, а ми прекрасно розуміємо, з ким нам доведеться зустрітися.

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Нам потрібно бути максимально сконцентрованими в битві з Шахтарем, все-таки вони є чемпіонами України. Але найголовніше для нас – прислухатися до порад головного тренера щодо цієї гри.

Всі наступні матчі є вирішальними для нашої команди. Ми зробимо все можливе, щоб вигравати в кожному матчі і досягти максимуму відповідно до завдань, поставлених нашим керівництвом", – цитує Жонатана офіційний сайт Львова.