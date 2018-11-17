Жонатан: Матч з Шахтарем буде важкий, але ми вже грали з Динамо, яке обігрувало їх

Захисник Львова Жонатан поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря в наступному турі УПЛ та розповів про завдання команди на сезон.
"Так, Шахтар – потужна команда. Але ми вже зустрічалися в Києві з Динамо. Вони вже неодноразово перегравали Шахтар, а ми прекрасно розуміємо, з ким нам доведеться зустрітися.
"Неймовірно шикарна ганьба" та "Здається, Шева спеціально "злив" Бойка": реакція соцмереж на Словаччина – Україна
Нам потрібно бути максимально сконцентрованими в битві з Шахтарем, все-таки вони є чемпіонами України. Але найголовніше для нас – прислухатися до порад головного тренера щодо цієї гри.
Всі наступні матчі є вирішальними для нашої команди. Ми зробимо все можливе, щоб вигравати в кожному матчі і досягти максимуму відповідно до завдань, поставлених нашим керівництвом", – цитує Жонатана офіційний сайт Львова.