"Чергове підтвердження того, що збірна України могла грати 17-го чи бодай 18-го листопада зі Швейцарією. Учора одразу після прильоту тренери, гравці, представники персоналу, задіяного у грі, здали ПЛР-тести, результати яких виявилися негативними. Усі результати негативні, в тому числі Кривцова і Мораєса.

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А це означає, що жодної загрози інфікувати гравців швейцарської команди чи працівників стадіону, близько від яких могли пройти збірники, не було. Два-три працівники стадіону у зоні ризику – це ті, хто міряє температуру команді після приїзду на арену і представник місцевої прес-служби, який показує шлях нам із головним тренером до конференц-залу.

Усе виглядає очевидним – можна були грати. Щоби було спокійніше місцевим, можна було здати ще один тест, додатковий до попереднього, і збірна готова була затриматися на день і зіграти 18-го. Привезти іншу команду для гри – таку, щоби була із негативними тестами? Здається, усі розуміють, що в такому разі про принципи "Fair play" можна забути. Двох чи навіть трьох (як у нашому випадку із 14 інфікованими) збірних не існує.

Та й зібрати кого завгодно – юнаків, дітей, підлітків, ветеранів – за день (документи, тести, виліт), щоби зіграти 18-го – абсурд, чи не так? Хто при здоровому розумі може уявити собі реалізацію такої фантазії??? Сподіваємося на розважливість та об’єктивність Дисциплінарного комітету УЕФА, чергове засідання якого заплановане на завтра", – написав Гливинський на своїй сторінці у Фейсбук.

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